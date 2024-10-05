Актер поехал в гости к маме и папе.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который известен по фильму "Поймать Кайдаша", показал редкие фото с родителями.

Мужчина решил поехать в родной город Корсунь-Шевченковский. Сначала актер подарил маме Татьяне огромный букет красных роз. А потом показал, как провел время в семейном кругу. В частности, Цымбалюк с родителями сходил на рыбалку и наслаждался отдыхом в городском парке.

"Мои родные люди, мой родной Корсунь", - написал Тарас в своем Instagram и опубликовал серию фото с мамой и папой.

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Реакция подписчиков

Подписчики и коллеги актера засыпали комплиментами его родных в комментариях.

"Какие же вы красивые!"

"Какая семья. Счастливые родители"

"Фотографии, которые греют душу"

"Хорошая семья, с которой стоит брать пример"

"Наши родители - это большая ценность" - написала актриса Наталка Денисенко.

Напомним, ранее актер Тарас Цымбалюк ответил на упреки, почему не на фронте. Он отметил, что чувствует давление со стороны общества из-за собственной публичности.

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