Украинский актер Тарас Цымбалюк, который известен по фильму "Поймать Кайдаша", показал редкие фото с родителями.
Мужчина решил поехать в родной город Корсунь-Шевченковский. Сначала актер подарил маме Татьяне огромный букет красных роз. А потом показал, как провел время в семейном кругу. В частности, Цымбалюк с родителями сходил на рыбалку и наслаждался отдыхом в городском парке.
"Мои родные люди, мой родной Корсунь", - написал Тарас в своем Instagram и опубликовал серию фото с мамой и папой.
Реакция подписчиков
Подписчики и коллеги актера засыпали комплиментами его родных в комментариях.
- "Какие же вы красивые!"
- "Какая семья. Счастливые родители"
- "Фотографии, которые греют душу"
- "Хорошая семья, с которой стоит брать пример"
- "Наши родители - это большая ценность" - написала актриса Наталка Денисенко.
Напомним, ранее актер Тарас Цымбалюк ответил на упреки, почему не на фронте. Он отметил, что чувствует давление со стороны общества из-за собственной публичности.