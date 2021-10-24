Каменских и Потап не стесняются своих чувств.

Украинские артисты Настя Каменских и Потап вот уже несколько лет состоят в официальном браке, а вместе они уже очень много лет. Долгое время они скрывали свои отношения, но сейчас не стесняются выставлять их на всеобщее обозрение.

Так, в программе "Хто зверху?" Настя Каменских рассказала, что Потап каждый день делает ей предложение.

"У меня просто невероятный муж! Он чуть ли не каждый день делает мне сюрпризы. И каждый день просит выйти за него замуж", - поделилась певица.

Также звезда рассказала, как относится к чувству юмора своего супруга. Оказывается, что в этом плане Потап похож на отца Насти, который недавно умер.

Читайте также"Свадьба будет веселой": Ирина Билык после развода снова собралась замуж"Когда-то мы ездили с группой на долговременные гастроли. Бывало, по месяцу-полтора ни были дома, поэтому брали большие чемоданы. И вот как-то, приехав на локацию куда-то далеко-далеко, открываю багаж и вижу там три железные вешалки, кирпич и папины семейные трусы. Я позвонила и спросила отца, зачем он это положил. А тот объяснил: "Кирпич, если нужно будет защититься. Вешалки – для концертной одежды. А семейные трусы, чтобы ты не скучала по семье". Так папа меня разыгрывал", - добавила Настя.

Напомним, ранее Настя Каменских и Потап показали, как проводят каникулы в ОАЭ.

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Автор: Диана Могилевич