Певица вместе с Потапом решили продлить себе лето, поэтому после поездки в Мадрид отправились в ОАЭ. Каменских не перестает радовать поклонников откровенными снимками.

Популярная украинская певица и блогерша Настя Каменских, которая ранее жаловалась на последствия перенесенного коронавируса, наслаждается долгожданным отпуском в ОАЭ.

Сегодня, 21-го октября, она опубликовала новое откровенное фото на личной странице в Instagram.

34-летняя артистка с удовольствием нежится на солнышке и плескается в океане. Украинская дива, похоже, скупила все купальники, она может похвастаться огромной коллекцией.

Читайте такжеОсадчая, Повалий, Брежнева: кто из звезд родил первенца до 20 летТак, Каменских позировала в трендовом купальнике алого цвета. Для удачного кадра она лежала прямо в воде. Многие поклонники восхитились шикарной фигурой певицы.

"Прими самого себя, своё тело и мысли…ведь обрести внутреннюю свободу, вот где настоящая независимость", — подписала Каменских.

"Класс! Красотка!", "Невероятная", "Красивая и ухоженая женщина", "Фигура загар - это класс", "Спасибо за позитив", "Шикарная", "Фигура – огонь", — отметили пользователи сети.

Настя Каменских: личная жизнь

Настя Каменских в 2006 году встречалась с парнем, это была ее первая любовь. Однако вскоре мужчина переехал жить в Николаев, но бывшие влюбленные поддерживают теплые отношения.

Артистка не спешила делиться с прессой своими любовными историями. Только в 2019 году стало ясно, что ее любимый мужчина – Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко, — УНИАН). Звездная пара сыграла свадьбу в Киеве. По словам влюбленных, они мечтают о совместных детях.

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Автор: Каролина Гайдук