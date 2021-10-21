Популярная украинская певица и блогерша Настя Каменских, которая ранее жаловалась на последствия перенесенного коронавируса, наслаждается долгожданным отпуском в ОАЭ.
Сегодня, 21-го октября, она опубликовала новое откровенное фото на личной странице в Instagram.
34-летняя артистка с удовольствием нежится на солнышке и плескается в океане. Украинская дива, похоже, скупила все купальники, она может похвастаться огромной коллекцией.
Читайте такжеОсадчая, Повалий, Брежнева: кто из звезд родил первенца до 20 летТак, Каменских позировала в трендовом купальнике алого цвета. Для удачного кадра она лежала прямо в воде. Многие поклонники восхитились шикарной фигурой певицы.
"Прими самого себя, своё тело и мысли…ведь обрести внутреннюю свободу, вот где настоящая независимость", — подписала Каменских.
"Класс! Красотка!", "Невероятная", "Красивая и ухоженая женщина", "Фигура загар - это класс", "Спасибо за позитив", "Шикарная", "Фигура – огонь", — отметили пользователи сети.
Настя Каменских: личная жизнь
Настя Каменских в 2006 году встречалась с парнем, это была ее первая любовь. Однако вскоре мужчина переехал жить в Николаев, но бывшие влюбленные поддерживают теплые отношения.
Артистка не спешила делиться с прессой своими любовными историями. Только в 2019 году стало ясно, что ее любимый мужчина – Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко, — УНИАН). Звездная пара сыграла свадьбу в Киеве. По словам влюбленных, они мечтают о совместных детях.