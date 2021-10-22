Звездная пара поделилась эффектными фото.

Популярные украинские музыканты Потап (Алексей Потапенко, — УНИАН) и Настя Каменских, которые ранее показывали яркие фото из Мадрида, решили вновь отправиться в новое путешествие. На этот раз звездная чета выбрала Объеденные Арабские Эмираты.

34-летняя артистка на своей личной странице опубликовала новые фото.

Читайте такжеАхтем Сеитаблаев разводится с женой после 8 лет бракаПотап и Настя посетили мечеть шейха Заида. Они позировали в традиционном наряде. Особое внимание стоит обратить на Настю, которая выглядела просто очаровательно. Между тем она позировала без макияжа, что добавляло образу таинственности.

"Мечеть шейха Зайда - место, в котором оживает сказка о тысяче и одной ночи. Каждой клеточкой чувствую величественность и силу этого удивительно красивого места", — подписала Каменских.

Многомиллионная армия поклонников была в восторге: "Восточная красавица", "Вы как Аладдин и Жасмин", "Красивые", "Идеальная пара", "Настенька, Вам очень идет восточный наряд", "Супер".

Отметим, Настя Каменских и Потап познакомились в далеком 2006 году. Тогда рэпер предложил молодой певице сотрудничество. Они выступали в дуэте Потап и Настя на протяжении 11 лет. Многие поклонники и коллеги по цеху даже не догадывались, что пара закрутила служебный роман.

В мае 2019 года они сыграли роскошную свадьбу, на которой присутствовал весь украинский бомонд. Многие поклонники с нетерпением ждут от Каменских и Потапа новость о пополнении.

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Автор: Каролина Гайдук