Кухар не смогла дотанцевать до конца из-за минирования театра.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг Александр Стоянов попала в неприятный инцидент. Во время своего выступления они заметили, что за кулисами что-то происходит. Один из участников балета подавал им сигналы, что сейчас выключиться музыка и закроется занавес. А все потому, что в полицию поступил сигнал о минировании здания.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Только чувствуешь, что происходит что-то серьезное. Артисты до последнего продолжали танцевать, а те кто выходил за кулисы, не вникнув в вопрос, не давали полиции прекратить спектакль. Мы же профессионалы, всегда, чтобы не случилось, выходим к зрителям и с травмами, и с любыми своими переживаниями дотанцовываем", – объяснила Екатерина.

Читайте такжеСветлана Лобода засветила соблазнительную фигуру на отдыхе (фото)Также Кухар добавила, что обязательно еще раз приедет в Днепр и закончит этот спектакль.

"Стоянов на сцене не исполнил свои коронные гранд пируэты, зато свои знаменитые туры успел. Я сегодня не смогла для вас второй раз умереть. Но будет повод у нас еще раз приехать и повторить", – сказала Екатерина.

Напомним, ранее супруг Екатерины Кухар откровенно рассказал о семейных ссорах.

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Автор: Диана Могилевич