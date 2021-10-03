Судьи проекта обменялись колкими фразами.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая в 2018 году выиграла на шоу "Танцы со звездами", в пятом эфире нового сезона стала приглашенной судьей.

До этого девушка комментировала каждый выпуск шоу в своем инста-блоге, и не всегда была лояльна к участникам. В этот раз она решила заступиться за каратиста Станислава Горуну.

Так, после его исполнения джайва другая судья проекта Екатерина Кухар сказала, что спортсмен не выполнил одно важное движение. При этом она использовала балетную терминологию. На что отреагировала Гвоздева, спросив, почему при оценке бального танца она использует балетную терминологию.

"Там, где ты училась, я преподаю", - резко ответила Кухар на замечание Гвоздевой.

Читайте такжеНестареющая мама Дана Балана в бикини свела сеть с ума (фото)Пока Илона никак не прокомментировала данный инцидент. Возможно, она напишет пост в Instagram по итогам пятого выпуска.

Напомним, ранее Илона Гвоздева беспощадно "разнесла" танец MELOVIN. По ее словам, профессиональная танцовщица впервые за всю историю проекта станцевала ча-ча-ча хуже звезды. Также ей тогда не понравились однообразные образы.

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Автор: Диана Могилевич