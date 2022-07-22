Фото традиционно сделала Кейт Миддлтон. Она всегда сама фотографирует своих детей.

Сегодня, 22 июля, самому старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Джорджу - исполнилось 9 лет. По этому случаю герцоги Кембриджские, которые ранее поддержали Украину после начала войны с РФ, обнародовали новый портрет потомка британской короны.

На официальной странице в Instagram опубликовали фотографию, автором которой традиционно стала герцогиня Кейт. Похоже, принца сфотографировали на фоне песка и моря. Традиционно, автором фотографии стала, которая обожает фотографировать своих детей.

"Джорджу исполнилось 9", - написали под фото.

В официальном Instagram у королевы Елизаветы II тоже появилось поздравление Джорджа с днем рождения.

Стоит заметить, что принц Джордж все чаще появляется на публике со своими родителями.

Ранее Кембриджи демонстрировали фото и своих младших детей по случаю их дней рождений. Так, в этом году принцессе Шарлотте исполнилось 7, а младшему сыну герцогов Кембриджских Луи - 4 года.

Справка УНИАН. Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в больнице Святой Марии в Паддингтоне, Лондон, где позже родились принцесса Шарлотта и принц Луи. В этом же госпитале родились и сыновья принцессы Дианы – принц Уильям и принц Гарри.

Полное имя наследника британской короны звучит как Джордж Александр Луи. Джордж — в честь короля Георга VI — отца своей прабабушки Елизаветы II, Александр — в честь второго имени Елизаветы II (ее полное имя Елизавета Александра Мария), и Луи (Луис) — в честь Луиса Маунтбеттена — военачальника, дяди принца Филиппа. Имя Луи также является четвертым именем его отца, герцога Кембриджского и первым именем младшего брата Джорджа – принца Луи.

Старший сын герцога и герцогини Кембриджских является третьим в очереди на престол после своего отца принца Уильяма и деда принца Чарльза. Чарльз, кстати, ожидает своей очереди на трон уже более 70 лет.

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