Первой и пока единственной дочери герцогов Кембриджских - Шарлотте - сегодня, 2 мая, исполнилось 7 лет.
Кейт Миддлтон и принц Уильям в Instagram поделились официальными портретами принцессы.
Традиционно фотографировала дочь герцогиня Кембриджская в Норфолке. Именинница позирует в поле вместе со своим домашним любимцем – черным кокер-спаниелем Орло.
Шарлотта предстала в белой блузке в горошек, васильковом свитере и темных брюках. Волосы маленькой принцессы были распущены.
Поздравила правнучку с праздником и королева Великобритании Елизавета ІІ.
"С седьмым днем рождения принцессу Шарлотту", — отмечено на официальной Instagram-странице Букингемского дворца.
В последнее время принцессу дважды видели на публике. В марте она была в Вестминстерском аббатстве со своими родителями и принцем Джорджем на панихиде по герцогу Эдинбургскому, и все четверо также посетили пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми проводят много времени в своей норфолкской резиденции Анмер-холл на территории поместья королевы Сандрингем, на востоке Англии.
Супруги взяли в семью кокер-спаниеля Орлу в 2020 году, незадолго до смерти их предыдущей собаки Лупо, которую им подарил на свадьбу брат герцогини Джеймс Миддлтон.
В минувшую пятницу принц Уильям и Кейт отметили 11-ю годовщину свадьбы.
Отметим, принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии. Именинница занимает четвертое место в очереди на королевский престол – после дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма и старшего брата Джорджа.
Состояние принцессы Шарлотты оценили в пять миллиардов долларов. Королевские эксперты объясняют этот феномен тем, что спрос на одежду, в которой дочь герцогов Кембриджских появляется на публике, моментально приводит к невероятному ажиотажу.
Напомним, накануне младшему сыну герцогов Кембриджского принцу Луи исполнилось четыре года. Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились официальными портретами ребенка к праздничному дню.