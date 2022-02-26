Обычно британская королевская семья придерживается нейтралитета в политических вопросах.

Королевская семья Великобритании редко дает комментарии на политические темы. Однако, нарушить молчание решили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

В Twitter они высказали поддержку народу и президенту Украины на фоне войны с Россией.

"В октябре 2020-го мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди и узнать об их надежде и оптимизме относительно будущего Украины. Сегодня мы вместе с президентом и всеми людьми Украины, которые храбро бьются за это будущее", - сказали герцоги Кембриджские.

Они подписались "У и К", что означает, что это послание непосредственно от них.

Перед этим Украину поддержали принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сложили с себя обязанности членов королевской семьи.