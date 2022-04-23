В канун 4-летия Кейт Миддлтон сфотографировала сына в Норфолке.

Сегодня, 23 апреля, день рождения празднует младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Принцу Луи исполняется четыре года. По этому случаю королевская семья обнародовала три портрета именинника.

На официально странице в Instagram королевская семья показала, как вырос принц Луи.

Отметим, что в канун 4-летия Кейт Миддлтон сфотографировала сына в Норфолке и продемонстрировала миру кадры из семейного архива.

"С четвертым днем рождения, принц Луи", – лаконично поздравила Елизавета ІІ.

На фотографиях Луи позирует в клетчатой рубашке, сером свитере и бирюзовых шортах. Видимо, Кейт Миддлтон, которая обожает фотографировать, подловила его во время игры. На фото Луи оживлен и на фоне Северного моря.

Принц Луи - младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают 8-летнего принца Джорджа и 6-летнюю принцессу Шарлотту.

Напомним, королевская семья Великобритании редко дает комментарии на политические темы. Однако, нарушить молчание решили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон: они высказали поддержку народу и президенту Украины на фоне войны с Россией.

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