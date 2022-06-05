Забавное видео готовки угощений маленькими наследниками королевы Британии вызвало немало восхищений у поклонников королевской семьи.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая вместе с мужем - принцем Уильямом поддержали Украину после начала войны с РФ, вместе со своими детьми испекла дома капкейки для уличной вечеринки в Кардиффе. Праздник состоится 5 июня в честь платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II на престоле.

В официальном Instagram-аккаунте герцогов появилось видео, на котором 8-летний принц Джордж, 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи готовят угощение.

Дети вместе с мамой весело смешивают ингредиенты перед тем, как покрыть кексы глазурью.

"Выпекаем капкейки для местных жителей Кардиффа, чтобы насладиться ими на уличной вечеринке в честь платинового юбилея, которая состоится сегодня! Надеемся, они вам понравятся", - говорится в подписи к видео.

Забавное видео готовки угощений маленькими наследниками королевы Британии вызвало немало восхищений у поклонников королевской семьи.

Как сообщал ранее УНИАН, Кейт Миддлтон на рождественском концерте раскрыла свой скрытый талант: аккомпанировала знаменитому музыканту.

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