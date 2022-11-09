Певица ответила на слухи о разводе с мужем.

Опальная певица Анна Седокова, которая до сих пор не высказалась о войне в родной Украине, ответила на слухи о разводе с молодым мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Одна из подписчиц спросила у знаменитости в инста-сториз, развелась ли она со своим супругом, на что Анна лаконично ответила: "Не дождетесь".

Свой ответ она сопровидила фотографией супруга, на которой видно его обнаженный торс и "достоинство" в черных трусах-боксерах.

Видео дня

Анна Седокова: личная жизнь

Седокова была дважды замужем. В первом браке с футболистом Валентином Белькевичем у нее родилась дочь Алина. Во втором браке с бизнесменом Максимом Чернявский у нее появилась дочь Моника. Позже она начала встречаться с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого родила сына Гектора.

Летом 2019 стало известно о связи Седоковой с латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой. 6 сентября 2020 года пара заключила брак.

Анна Седокова: позиция относительно войны в Украине

С 24 февраля Седокова ни разу не высказалась о войне в Украине. В это же время она публично обсуждает секс с мужем.

Звезда продолжает публиковать пикантные снимки в своих соцсетях и пишет посты о своем теле. При этом на Украину ей абсолютно все равно.

Вас также могут заинтересовать новости: