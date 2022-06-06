Седокова позировала в бикини на яхте.

Опальная певица Анна Седокова обнародовала полуголое фото в купальнике, пока в ее родной Украине идет полномасштабная война.

В кадре Анна лежит на яхте, сверкая своими ягодицами. И, кажется, у певицы только одна проблема - как подписать это фото. А то, что происходит на ее Родине абсолютно ее не беспокоит.

"Минут 20 думала над подписью к фотографии. А ведь были времена, когда к голопопым снимкам с легкостью приходили на ум цитаты Милана Кундеры", - написала Анна.

Стоит отметить, что Седокова - уроженка Киева. Она была одной из солисток легендарной женской группы "ВИА Гра". Она уже давно переехала в РФ, там живет и работает.

Несмотря на то, что певица родилась в Украине, она молчит о войне, которую 24 февраля развязала Россия. При этом она периодически публикует фото из повседневной жизни, делая вид, что ничего не происходит.

Напомним, ранее Анна Седокова засветилась в США на выпускном дочери.

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