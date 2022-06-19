По словам певицы, Янис Тимма - ненасытный мужчина.

Российская певица родом из Украины Анна Седокова поделилась подробностями своей интимной жизни с молодым супругом, баскетболистом Янисом Тиммой.

По словам певицы, секс с супругом длится по два часа, но иногда ей было бы достаточно всего 15 минут.

"Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, верно! Я иногда хочу меньше", – сказала Анна на YouTube-программе "Дерзкая готовка".

Также она добавила, что некоторые женщины имитирую оргазм, но в отношениях с Тиммой ей этого делать не приходится. Более того, звезда хочет прожить с этим мужчиной до конца своих дней, и разводиться еще раз она не планирует.

Напомним, Седокова была дважды замужем. В первом браке с футболистом Валентином Белькевичем у нее родилась дочь Алина. Во втором браке с бизнесменом Максимом Чернявский у нее появилась дочь Моника. Позже она начала встречаться с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого родила сына Гектора.

Летом 2019 стало известно о связи Седоковой с латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой. 6 сентября 2020 года пара заключила брак.

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