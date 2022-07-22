Телезвезда умерла 19 июля.

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась деталями разговора со вдовцом Русланы Писанки Дмитрием Исаковым. По словам звезды, мужчина подавлен, но все равно занимается вопросами организации погребения. В комментарии 24 каналу Сумская рассказала, что тело Русланы кремировали. Прах покойной привезут в Киев и похоронят на Байковом кладбище.

"Он прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Вчера тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом", - поделилась Ольга Сумская.

Также актриса подчеркнула, что семья Покойной писанки уже пообщалась с мэром столицы Виталием Кличко по поводу организации похорон.

"Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове. Трагическая судьба, постигшая врасплох совершенно. Слова даже Руслана не сказала, что были проблемы со здоровьем. Я думаю, если бы, возможно, сказала, то мы бы как-то взялись. Почему так быстро?", - еле сдерживая эмоции сказала Ольга.

Напомним, украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла от агрессивной формы рака.

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