Тело Русланы семья планирует кремировать.

Украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла от агрессивной формы рака.

Об этом в Facebook написал ее муж Игорь Исаков.

По его словам, рак у Русланы был в уже запущенной форме.

"Не нахожу слов, насколько я благодарен всем нашим с моей Русичкой друзьям .. Знаю, что должен сообщить, поэтому: у Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущенный.. Но так, как боролась она, - я бы не смог бы даже на половину.. К сожалению, иммунитет не выдержал", - сообщил Исаков.

Тело Русланы семья планирует кремировать. Первое прощание с легендарной звездой украинского ТВ состоится в Германии. Детали на этот счет Исаков обещает сообщить позже.

После оформления всех бумаг тело актрисы передадут в Украину.

"Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавлен, сломлен, уничтожен... Знаю, что это бы никогда не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать. Попробую понять смысл ее любимого выражения "жизнь прекрасна". Люблю вас. Спасибо за то, что вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. И точно знаю, что Бог заберет ее к себе, потому что я точно знаю, что она того стоит", - обратился к друзьям Исаков.

Руслана умерла на 52-м году жизни. Сообщалось, что звезда телевидения умерла от "тяжелой болезни" за рубежом.

После вторжения РФ 24 февраля актрису госпитализировали в немецкую клинику.

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