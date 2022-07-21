Коллеги с трепетом вспоминают о жизни Русланы Писанки.

Вот уже несколько дней украинский шоу-бизнес не может прийти в себя от новости о смерти актрисы и телеведущей Русланы Писанки. Коллеги с трепетом вспоминают о звезде и рассказывают, какой она была при жизни.

Например, коллега Писанки по шоу "Твой день" Ирина Ванникова рассказала, что до сих пор не может смириться с ее смертью. Она рассказала, что Писанка жила в безумном ритме. И хоть она не так часто снималась в кино, но каждая ее роль была очень яркой.

Она добавила, что актриса всегда была в хорошем расположении духа и заряжала своим позитивом других.

"Только когда мы иногда оставались вдвоем в гримерке, я видела очень уставшую Русю. Я предлагала Руси немного отдохнуть, потому что ритм ее жизни был безумным. Руся не возражала, соглашалась и бежала дальше вдвое быстрее. И уже за полминуты в эфир командовала нам всем в студии. "Больше секса, народ! Больше секса!" И студийный народ действительно начинал оживать", – написала Ванникова на своей странице в Facebook.

Напомним, украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь с 18 на 19 июля. Ее не стало на 57 году жизни. Известно, что актриса после начала полномасштабного вторжения России в Украину выехала в Германию, где врачи у нее диагностировали тяжелую болезнь, которая и унесла ее жизнь.

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