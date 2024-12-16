Позитив отметил, что у Дорофеевой сильная энергия.

Алексей Завгородний, известный как Позитив, рассказал о своих эмоциях после совместного выступления с Надеждой Дорофеевой на ее концерте во Дворце Спорта. Экс-участники группы "Время i Стекло" исполнили свой хит "Дим", чем вызвали бурю эмоций у поклонников.

Позитив признался, что ему было приятно снова выступать с Надеждой и чувствовать их прикольную синергию. Он также отметил, что люди до сих пор любят группу "Время и Стекло" и их песни.

"С Надей очень прикольная синергия, и она всегда будет. Мы поностальгировали, вспомнили такие времена", - поделился Позитив.

Он также заинтриговал поклонников, сказав, что это, вероятно, не последняя их совместная песня с Надей.

Кто такой Позитив

Позитив - это сценический псевдоним украинского певца и автора песен Алексея Завгороднего. Он стал известным благодаря участию в популярной группе "Время и Стекло" вместе с Надеждой Дорофеевой. Группа была создана в 2010 году под руководством Потапа и за 10 лет существования выпустила множество хитов, которые возглавляли музыкальные чарты. После распада "Время и Стекло" Позитив продолжил свою музыкальную карьеру. Он является участником группы MOZGI, также созданной Потапом. Занимается сольными проектами и выпускает собственные песни. Участвовал в телевизионных шоу, таких как "Танцы со звездами".

Позитив - талантливый музыкант, который остается популярным и после распада "Время и Стекло". Его творчество продолжает привлекать внимание поклонников в Украине и за ее пределами.

Напомним, что группа "Время и Стекло" распалась в 2020 году. С тех пор Надя Дорофеева и Позитив занимаются сольными карьерами, но периодически радуют фанов совместными выступлениями.

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