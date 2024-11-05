Избранница Позитива беременна первенцем.

Популярный украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, сообщил радостную весть в сети. Артист и его жена - танцовщица Юлия Сахневич - впервые станут родителями.

Об этом экс-участник группы "Время и Стекло" рассказал на своей странице в Instagram. Супруги опубликовали трогательные черно-белые кадры, на которых продемонстрировали новый статус Сахневич. В частности, пара устроила фотосессию в студии и позировала на камеру в нежных объятиях.

На фото заметно, что у Юлии уже довольно округлый животик. Сама хореограф пока не раскрывает, на каком она сроке беременности, однако, вероятно, влюбленные долгое время скрывали эту новость от поклонников.

"Загрузка...", - написали на английском под романтическими снимками будущие родители.

Знаменитости также опубликовали видео, на котором показались на берегу водоема. На фоне играла песня в исполнении Позитива, вероятно, на днях состоится премьера нового трека артиста. В композиции исполнитель поет о любви и отношениях пары.

В комментариях под постом звезд их подписчики были приятно удивлены новостью о предстоящем пополнении в семье и поздравили Сахневич и Позитива:

"Ура! Поздравляю", - Слава Демин

"Огонь", - Юрий Ткач

"Поздравляю" - Алина Доротюк

"Самая крутая новость! Это чрезвычайный новый этап жизни! Здоровья крепкого! Радуемся за вас!"

К слову, певец и танцовщица находятся в отношениях уже более трех лет. Влюбленные познакомились на проекте "Танцы со звездами", где Юлия стала партнершей артиста. Поженились влюбленные год назад.

Напомним, ранее возлюбленная Позитива впервые публично обратилась к нему. Юлия опубликовала совместное фото и поздравила мужа с днем рождения

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