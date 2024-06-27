Певец развелся с Анной Андрийчук 2 года назад.

Больше года по сети ходят слухи о возможном разрыве украинского рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. В отношениях звезд давно царят проблемы. Одной из причин называют вероятный роман исполнителя с экс-супругой Позитива - Анной Андрийчук.

Более того, Каменских и Андрийчук ранее были лучшими подругами. Однако они перестали общаться и отписались друг от друга в Instаgram, хотя и были очень близкими.

Позитив впервые прокомментировал слухи и ответил, действительно ли Потап закрутил роман с его бывшей. По словам певца, более полугода он не имел никакой связи с Анной, поэтому говорит, что ничего не знает. Однако, по его мнению, их отношения - это лишь слухи.

"Я только видел это от разных источников, все это слухи, потому что так, чтобы я это узнал от кого-то близкого ко всем нам, - то нет. Поэтому ничего не знаю", - отметил артист.

Относительно конфликта между Каменских и Андрийчук, Позитив также ничего не может сказать. Он был удивлен, что давние подруги больше не общаются. Напоследок, исполнитель добавил, что с Настей он в дружеских отношениях и они поддерживают связь.

Напомним, ранее Настя Каменских ответила, изменяли ли ей.

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