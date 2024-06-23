Певица рассказала о своем отношении к изменам.

Известная украинская певица Настя Каменских призналась, были ли измены в ее жизни, и объяснила свое отношение к этому.

Исполнительница продолжает презентовать свою новую песню "Гріхи", которую она записала вместе с артистом Ostrovskiy (Виталий Островский). Так, одним из смыслов композиции является измена любимого человека.

Певец поделился, что за жизнь у него было немало грехов, однако каких именно, не раскрыл. Зато Каменских призналась, что у нее в жизни измен не было. Она не имела подобного опыта, поэтому ей не было за что в песне "искупать грехи", как это делал Ostrovskiy. Исполнительница говорит, что добавила в клип просто своей "женской энергии и страсти".

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"К счастью, у меня не было такого опыта (измен - УНИАН), если честно. К счастью. Но я об этом на самом деле не думала. Тут такая штука - как ты относишься, в принципе, ко всему, не только к изменам. Основа всего - твои реакции на все, что происходит с тобой. Если ты захочешь отнестись ко всему легче, то тебе будет намного легче. Конечно, наше сердце может болеть, когда такое происходит", - отметила Настя в эфире "Нашего радио".

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала об отношениях с певцом Ostrovskiy. Она ответила, есть ли между ними нечто большее, чем просто работа.

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