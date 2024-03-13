Беспалов говорит, что Каменских с ней дружила.

Слухи вокруг вероятного развода Потапа и Насти Каменских ходят уже долгое время. Ранее поговаривали, что у певицы уже есть новый бойфренд в Испании. Однако недавно обозреватель украинского шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов рассказал, что и рэпер уже имеет новую любовь.

По его словам, эта девушка была подружкой Каменских долгое время. Якобы именно из-за нее в отношениях Насти и Потапа произошла трещина, которая привела к вероятному расторжению брака.

"Настя не могла простить Потапу измену с очень-очень близким человеком. Потом начали спрашивать люди: "А почему Настя прекратила свое общение с Анной Андрийчук?" (это бывшая жена певца Позитива). Анна длительное время была одной из лучших подруг Каменских. Теперь можете составить 2+2", - сказал Богдан на своем ҮоuТube-канале.

По словам блогера, Потап сильно полюбил Анну, а Каменских не может с этим смириться.

"Я не знаю, в каком теплом контакте находился Потап с Аней, но он просто сходит с ума от нее. Его мысли только о ней. Он не может ее отпустить даже на сегодняшний день. И Настю это сильно тригерит", - добавил Беспалов.

Напомним, ранее блогер "слил" 23-летнюю девушку певца Дана Балана.

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