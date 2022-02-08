Девушка показала себя в 17 лет.

Жена популярного украинского путешественника Дмитрия Комарова опубликовала в сети архивное фото, на котором ее сфотографировали в 17 лет.

Фотографию девушка выложила в своем профиле в Instagram.

"Так я выглядела в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться журналистике и впоследствии работать на телевидении", - написала Кучеренко.

Читайте такжеНовый сезон "Мира наизнанку": стало известно, в какую следующую страну отправился Дмитрий КомаровТакже она поинтересовалась у подписчиков, помнят ли они свои 17 лет и о чем тогда мечтали.

"Хорошенькая девчушка", "Вы совсем не изменились, красивая", "Какая хорошенькая", - залюбовались в комментариях.

Напомним, ранее ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" и главный путешественник Дмитрий Комаров растрогал сеть сходством со своими младшими братом и сестрой. Оказалось, он выглядит ровесником родственников, которые моложе его на шесть лет.

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