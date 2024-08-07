Она отказалась выполнять его просьбу.

Актриса Кейт Уинслет, ставшая звездой фильма "Титаник", снялась в новой картине под названием "Ли". Во время съемок фильма один из членов съемочной группы попросил ее скрыть складки на животе.

Актриса не стала молчать и поставила на место своего обидчика.

"Там есть момент, где Ли сидит на скамейке в бикини... И один из членов съемочной группы подошел между дублями и сказал: "Может быть, ты захочешь сидеть ровнее". Чтобы вы не видели моих складок на животе? Ни в коем случае! Это было намеренно, понимаете?" – рассказала актриса в интервью Haper's BAZAAR.

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Она добавила, что ей даже в голову не пришло как-то скрывать складки на животе, потому что она гордится своим возрастом и телом.

Стоит отметить, что Уинслет всегда боролась с навязанными стереотипами красоты. Как-то она даже поссорилась с глянцевым журналом, который отретушировал ее фигуру.

"Я чувствую огромное облегчение от того, что женщины гораздо лучше воспринимают себя и отказываются от осуждения. Потому что я не знаю ни одной своей ровесницы, которая выросла, видя, как ее мать смотрит в зеркало и говорит: "Я выгляжу хорошо!" Моя мама никогда этого не делала. Это всегда было: "О Боже, я не думаю, что смогу это носить, я выгляжу как хиппи, мой зад выглядит большим?" Мы тратим столько времени на самокопание, и я больше никогда так не буду делать", – отметила Кейт.

Напомним, ранее на известную украинскую юмористку напали из-за ее внешнего вида.

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