На известную украинскую юмористку напали из-за ее внешнего вида: 'Хлопнул меня по щеке'

Неизвестные мужчины оскорбили девушку в баре.

Известная украинская юмористка Веста Гунченко пожаловалась на ситуацию, которая произошла с ней недавно в одном из баров Киева. По ее словам, она встала из-за своего столика и пошла в туалет. По дороге ее остановил неизвестный мужчина и начал вычитывать ее за то, что она "выглядит как п*дор".

Юмористка отметила, что неизвестный принял ее за мужчину, поэтому начал гомофобно высказываться в ее адрес. Позже к ним подошел приятель этого мужчины. Тогда Веста подумала, что тот успокоит своего друга, но он поддержал его.

"Пока я поняла, что это он не женщине предлагает одеваться "как мужик", а меня считает мужчиной, вмешался его приятель. Я считала, что спасена, но приятель подтвердил мнение предыдущего гомофоба и даже хлопнул меня по щеке, чтобы я "пришел в себя", — шокировала юмористка.

Видео дня

В итоге Веста заявила мужчинам, что вообще-то она женщина, и пока те были в ступоре, она убежала к своим друзьям.

Гунченко добавила, что рассказала об этом своим друзьям. Они хотели обратиться в правоохранительные органы, чтобы мужчины понесли ответственность за свое поведение, однако бар уже закрывался.

В связи с этим Гунченко обратилась только к администрации бара. Те пообещали, что вычислят этих мужчин по камерам видеонаблюдения и запретят им вход.

Напомним, ранее на Андрея Данилко напали российские бандиты.

Вас также могут заинтересовать новости: