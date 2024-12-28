На момент смерти актрисе было 73 года.

Умерла известная британская актриса родом из Аргентины Оливия Хасси, получившая наибольшую славу благодаря роли Джульетты в романтическом фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года. Знаменитость отошла в мир иной на 74-м году жизни.

Трагическое известие сообщили, вероятно, родные артистки на ее официальной странице в Instagram. Как отмечается в посте, Хасси не стало в пятницу, 27 декабря. Свои последние дни звезда провела в окружении родных. После смерти у актрисы остался муж, дети и внук.

Близкие Оливии обратились с просьбой к СМИ не беспокоить их в этот сложный период, поскольку они "оплакивают потерю действительно особой души". Также родные отметили, что вклад Хасси в киноиндустрию - неоценим. Она оставила после себя немало культовых фильмов и ее имя навсегда запечатлелось в истории кинематографа. Причина смерти пока что не раскрывается.

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"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Оливии Хасси, которая 27 декабря мирно ушла из жизни в окружении своих близких. Оливия была замечательным человеком, чье тепло, мудрость и чистая доброта коснулись жизни всех, кто ее знал. Оливия прожила жизнь, полную страсти, любви и преданности искусству, духовности и доброте к животным. Оливия оставила после себя любящую семью - детей, Алекса, Макса и Индию, мужа, с которым она прожила 35 лет, Дэвида Глена Айсли, и внука Грейсона, а также наследие любви, которое навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в посте на странице Оливии.

Актриса родилась в 1951 году в Буэнос-Айресе, но уже через семь лет она переехала в Лондон, Великобритания, где жила до конца своих дней. Когда девушке было 15 лет, на нее обратил внимание режиссер Франко Дзеффирелли. Так Хасси и досталась роль Джульетты в экранизации пьесы Уильяма Шекспира. Фильм с ее участием номинировали на премию "Оскар", а артистка получила "Золотой глобус".

Также Оливия снималась в лентах "Иисус из Назарета", "Смерть на Ниле", "Черное Рождество" и "Социальное самоубийство".

Напомним, ранее умер звезда фильма "На драйве", которому было всего 16 лет. Хадсон Мик попал в страшное ДТП в США.

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