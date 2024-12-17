Мариса Паредес ушла из жизни в 78-летнем возрасте.

Легендарная испанская актриса Мариса Паредес, которая снималась в фильмах известных режиссеров Педро Альмодовара, Гильермо дель Торо и Роберто Бениньи, ушла из жизни. На момент смерти звезде кино было 78 лет.

Трагическое известие сообщила Испанская киноакадемия. Сейчас причины смерти знаменитости не раскрываются, как и точная дата, когда актрисы не стало. Известно лишь, что Паредес похоронят в среду, 18 декабря.

После объявления новости о смерти в киноакадемии указали, что Испания потеряла одну из "самых знаковых личностей" мирового и испанского кино. Более 60 лет своей жизни Мариса посвятила актерской карьере. За это время она сыграла около 75 различных ролей в фильмах.

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"Ее творчество характеризовалось женщинами сильными, противоречивыми, сломленными, страстными, загадочными, но прежде всего очень человечными", - говорится в сообщении киноакадемии.

В 2000-2003 годах актриса была президентом Испанской киноакадемии, а в 2018 году ее наградили почетной премией "Гойя". Нынешний глава киноакадемии Фернандо Мендес-Лейте также почтил память коллеги.

"Мариса, несомненно, была одной из величайших актрис испанского кино, человеком, которого любили и знали все, который заполнял наши большие и малые экраны", - отметил президент организации.

Что известно о Марисе Паредес

Дебют легенды испанского кино на больших экранах состоялся в 1960 году. Актриса начала свою карьеру еще в подростковом возрасте. Первую роль в фильме Альмодовара "Нескромное обаяние порока" она получила в 1983 году. После этого она снялась в еще четырех его известных картинах, в частности, "Высокие каблуки", "Цветок моей тайны", "Все о моей матери", "Кожа, в которой я живу". Эти ленты вышли в 1990-х годах, а последняя - в 2011-м.

Однако наибольшую славу звезде принесла роль Роберто Бениньи в комедийной драме 1997 года "Жизнь прекрасна". Этот фильм получил три премии "Оскар". Также Мариса снималась в фильме ужасов Гильермо дель Торо "Хребет дьявола".

При жизни ей удалось поработать со многими испанскими режиссерами. Среди таких: Амос Гитаи, Даниэл Шмид, Филипп Лиоре, Ален Таннер, Мануэль де Оливейра и другие.

Напомним, ранее ушел из жизни звезда Netflix Хосе де ла Торре. На момент смерти испанскому актеру было всего 37 лет.

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