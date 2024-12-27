Гадсон Мик погиб в ДТП.

Умер американский актер Хадсон Мик, наиболее известный по роли в фильме-боевике "На драйве". Его жизнь оборвалась 21 декабря во время автокатастрофы.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, артист попал в страшную аварию в США 19 декабря. Хадсон выпал из едущего автомобиля прямо на дорогу. В результате падения парень получил много травм, но они оказались несовместимы с жизнью.

После дорожно-транспортного происшествия звезду госпитализировали. Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь артиста, однако его сердце не выдержало и остановилось. На момент смерти актеру было всего 16 лет.

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На данный момент это все, что известно о гибели Хадсона. По данным издания, правоохранители начали расследование и выясняют обстоятельства, при которых актер выпал из авто. Прощание с подростком состоится 28 декабря в Америке.

Отметим, что Мик был школьником и в следующем году он должен был поступать в университет. Кроме кино, он также интересовался футболом. Его жизнь была короткой, но насыщенной событиями, в частности, в довольно юном возрасте парень успел сняться в нескольких телесериалах, где сыграл второстепенные роли.

Однако наибольшую известность ему принесли съемки в фильме "На драйве". Как известно, в ленте артист перевоплотился в роль главного героя - беглого водителя Эдгара Райта - в детстве.

Напомним, ранее мы писали об украинских звездах, которые ушли из жизни в 2024 году. В этом году не стало Вячеслава Узелкова, Ирины Фарион, Виталия Билоножко и других.

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