Артистка надеется, что будут созданы программы по восстановлению жилья или размещению переселенцев.

Украинская певица Оля Полякова вместе с дочками покинула Украину, когда ее родной Киев обстреливали. Сейчас звезда хочет скорее вернуться домой, однако сожалеет, что очень много ее соотечественников не смогут сделать то же самое.

Свои мысли звезда озвучила в интервью Славе Демину.

Артистка говорит, что за границей встречает многих украинцев, и понимает их боль. Еще больнее осознавать то, что большинство жителей не вернуться к себе домой, потому что у них больше нет дома.

"Я в шоке от того, сколько людей потеряли свои дома и сколько людей потеряли жизнь, что самое страшное. А те, которые потеряли дома, уехали за границу, и они же не вернутся домой, потому что им некуда вернуться. И это ужасно. Мы теряем людей не только физически, но и из-за переселения", - прокомментировала Оля Полякова.

"Я надеюсь, что все эти люди как-то вернутся, что будет для них сделана какая-то программа, чтобы они могли вернуть свое жилье", - подытожила Полякова.

Напомним, ранее Полякова рассказала, почему не может разместить в своем доме переселенцев.

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