Сейчас певица выехала из Украины, а ее дом под Киевом пустует и чудом не пострадал от обстрелов.

Украинская певица Оля Полякова, которая с дочками Машей и Алисой находится за границей, поделилась, что ее дом под Киевом чудом не пострадал от обстрелов оккупантов. Однако возвращаться туда она не спешит. По этой же причине не хочет и селить в доме переселенцев.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

"У меня там не очень безопасно. Мы поэтому и не живем в доме. Я не буду говорить, где это находится, но рядом у нас есть стратегический объект. Это та причина, по которой мы не смогли остаться на даче, выехав из Киева. Это было опасно, поэтому людей туда селить не стоит. Мы не знаем прилетит туда или не прилетит. Это очень близко", - рассказала Оля Полякова.

Напомним, недавно Полякова рассказала о своем состоянии после уезда из страны. Она рассказала, что почти полтора месяца пребывала в состоянии "черной депрессии".

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