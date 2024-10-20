Певица также рассказала о первом выступлении девушки, которое состоится уже на следующей неделе.

Известная украинская певица Оля Полякова объяснила, почему ее 19-летняя дочь Маша не поехала учиться за границу. Звезда рассказала, что у них возникли проблемы, из-за которых девушка будет жить в Украине.

Ранее артистка сообщала, что ее дочь в сентябре должна была отправиться в музыкальный колледж Беркли в США. Однако этого не произошло. Причиной стали проблемы с визой. Маша действительно поехала в Америку, но вынуждена была вернуться.

Ее звездная мама решает все вопросы с документами и планирует, что дочь в следующем году полетит за океан. Сейчас девушка также получает образование в музыкальной академии в столице и уже даже сама пишет песни.

"Она учится в консерватории и сейчас уже едет зимой в Америку. У нас немножко не получилось, потому что она поехала в Беркли и потом вернулась. Там такая история получилась, но она туда вернется с января. Уже наконец поедет учиться, потому что там с визой возникли проблемы. И это нас задержало. Но она продолжает учиться на композиторском факультете в академии им. Чайковского. Она мне написала песню, но сказала мне доделать", - поделилась Ольга.

Как известно, Маша, как и ее мама, также начала музыкальную карьеру. Девушка уже выпустила первую композицию "Шрамы". Полякова решила поддержать дочь и предложила ей спеть на ее сольном концерте во Дворце спорта в конце октября.

"Маша не просто продолжает петь, а даже будет "греть" Дворец Спорта перед концертом. У нее абсолютно свой путь, она исполняет рок. Она совсем на меня не похожа. Я просто ей даю возможности, которых у меня не было. С одной стороны я думаю, как я шла 20 лет к своему первому Дворцу Спорта, а ей так легко. А потом думаю, а почему нашим детям должно быть трудно. Им должно быть легче, чем нам", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о тяжелом периоде в жизни. Артистка даже обратилась к психологу.

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