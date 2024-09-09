Артистка и ее дочь длительное время не будут видеться.

Известная украинская певица Оля Полякова показала свою старшую дочь - 19-летнюю Марию. Артистка рассказала об их предстоящей разлуке, связанной с отъездом девушки.

В своем Instagram исполнительница сообщила, что ее дочь уезжает на учебу за границу. Мария поступила в музыкальный университет в Бостоне, США. Она отправляется за границу уже через два дня и долгое время не будет видеться с родными. Однако дочь и звездная мама были вынуждены попрощаться сегодня, поскольку у Ольги начинаются гастроли и она не сможет провести девушку в дорогу.

"Сейчас прощаюсь с Марусей на длительное время. Я еду на гастроли, а моя дочь - в Америку, Бостон учиться в университет Беркли", - рассказала знаменитость.

Видео дня

Артистка записала видео, на котором показалась с Марией и дала ей несколько наставлений перед началом обучения. В частности, Ольга посоветовала девушке быть старательной и беречь себя за океаном.

"Дочка моя, очень прошу, будь осторожна, хорошо учись, не пей и не кури, не заводи плохих компаний, будь сознательная и береги свое здоровье. Очень тебя люблю, береги себя и цени", - сказала Полякова.

Как известно, певица уже 20 лет в браке с украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Супруги воспитывают двух дочерей: 19-летнюю Марию и 12-летнюю Алису. Младшая, кстати, недавно вернулась из-за границы. Девушка не захотела учиться в Великобритании и в этом году пошла в украинскую школу в Киеве.

Напомним, ранее Оля Полякова показала, как впервые за период войны ее младшая дочь пошла в родную школу.

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