Артистка даже обратилась к психологу.

Певица Оля Полякова стала героиней нового выпуска проекта "Экзамен". В интервью ведущей Маше Ефросининой артистка рассказала о кризисе среднего возраста и принимает ли она антидепрессанты.

По ее словам, кризис среднего возраста у нее произошел гораздо позже, чем у других.

"Вообще, мы все разные, у женщины в среднем это случается с 36-42 лет. У меня никогда не было даже времени отслеживать свои чувства, я никогда над ними не задумывалась. Я так чувствовала, мне было комфортно, что я такая веселая, классная, энергичная, никогда не давала себе возможности что-то чувствовать. Я не умела исследовать свои чувства. Я не думала, почему бываю агрессивна, то хочу есть, то плакать. Мне казалось, что это у меня такой характер. Но я перестала это вывозить и обратилась к психологу с запросом: "Я больше не могу, не вывожу свой характер, не понимаю, куда идти, что нас и нашу страну ждет впереди". Мне было очень плохо. У меня впервые в жизни не было никакого будущего. Это состояние преследует всех нас", - говорит артистка.

Она добавила, что уже два года не мечтает. В психиатрии, как говорит Полякова, это первая тема, когда человек в разваленном состоянии, его собирают.

"Когда я приехала в Германию с детьми в начале полномасштабного вторжения, сидела и рыдала, моя подруга-психиатр начала составлять мне план, чтобы я имела какое-то ощущение, что будет завтра. Я пришла в разорванном состоянии к психологу, и то с чем я сейчас работаю - это тревожность. Все из тревоги. Ты не можешь с собой оставаться на пять минут, ты хочешь себя занять, чтобы не думать о том, что тебя тревожит. Мы путаем многие свои желания с тревогой. Я не принимаю антидепрессанты, они будут для меня разрушительны, потому что моя энергия на сцене - это то, что выделяет меня среди других людей. И если я буду это все гасить, то я буду не я", - призналась Оля.

Напомним, ранее Оля Полякова впервые рассказала о проблемах в браке.

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