Певица забрала дочерей и покинула Украину.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что только две недели назад начала отвлекать себя работой. До этого у нее была очень тяжелая депрессия, связанная с тем, что в ее родной стране война, а она никак не может помочь и вынуждена была покинуть свой дом.

О своих чувствах и эмоциях звезда вспомнила в интервью "Слава+".

"Полтора месяца я была в очень черной депрессии. Я не понимала что делать, кто я, есть и у меня теперь профессия, есть ли у меня дом, будет ли мне куда вернуться. Это была очень черная депрессия. Когда я вижу украинцев за границей, мы с ними обнимаемся и плачем. Просто стоим и плачем", - поделилась Оля.

Она рассказала историю одной женщины, которую та встретила в Турции.

"Вчера в Турции ко мне подошла женщина из Ирпеня. Ей получилось выехать с 15-летней дочерью, мужа убили. Она ко мне подошла, упала мне на грудь, и мы просто рыдали с ней минут 10. Мы просто не могли успокоиться. И все, что мы смогли сказать друг другу: "держитесь!", - вспомнила Оля Полякова.

Последние две недели Полякова нашла чем себя отвлечь - они с украинской телеведущей Машей Ефросининой готовят продолжение проекта "Взрослые девочки", где будут говорить о войне в Украине, а собранные средства перечислят на помощь украинцам.

Напомним, экс-муж Ани Лорак встретился с дочерью в Турции, а сама певица "исчезла".

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