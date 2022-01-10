Певица находилась рядом со своим женихом, но пара преждевременно уехала домой.

Недавно жениху украинской актрисы, певицы и блогера Анни Трінчер - Александру Волошину - сделали операцию на колене. Звезда находилась рядом с ним в государственной больнице, но осталась недовольной поведением медперсонала.

Об этом она сообщила в Instagram.

Некоторое время Александру нужно было побыть в больнице. Рядом с ним осталась и Анна. Звезда ночевала в одной палате с женихом, но сетовала, что условия пребывания в государственном медучреждении не слишком комфортные.

Поведение медперсонала также не удовлетворило певицу и ее жениха. В частности, Волошин поссорился с санитаркой, а Тринчер пожаловалась на поведение одной из медсестер.

Читайте также74-летняя София Ротару кардинально изменилась ради выступления в РФ"Дважды был хороший медбрат. Но на следующий день к нам пришла такая медсестра... к ней было невозможно обратиться. Все, что я просила, она делала с такой услугой, как будто я должна ей миллион долларов и не возвращаю уже три года. И делала обезболивающие так тяжко, будто она идет не обезболивающие делать, а убивать кого-то. На все мои просьбы было полное отвращение", - пожаловалась Тринчер.

Влюбленные не захотели дольше оставаться в больнице, поэтому поехали домой на три дня раньше.

Напомним, ранее Анна Тринчер выбрала дату операции по увеличению груди

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