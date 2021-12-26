Врачи диагностировали у певицы фиброаденому.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер рассказала, что проходила обследование перед операцией по увеличению груди.

Так, врачи обнаружили у нее уплотнение в груди, которое называется фиброаденомой. По словам девушки, ее заверили, что все хорошо, и эту опухоль ей вырежут во время маммопластики.

Читайте такжеНастя Каменских рассказала о депрессии"Я была шокирована. Ведь это уплотнение в груди. У меня из-за этого возникают только негативные ассоциации. Впрочем, врач-маммолог меня сразу заверил, что все хорошо. Такое иногда случается. За этим уплотнением обычно просто наблюдают, а иногда вырезают", - говорит звезда.

На фоне такой неприятной новости Тринчер призвала всех заботиться о своем здоровье, особенно ментальном. Ведь, по ее словам, все болезни появляются на фоне психосоматики.

Напомним, ранее Анна Тринчер выбрала дату операции по увеличению груди.

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