Певица решилась лечь под нож хирурга.

Украинская певица Анна Тринчер объявила, что будет увеличивать грудь. Дата операции уже назначена.

Об этом звезда сообщила в Instagram.

Впервые о маммопластике Тринчер задумалась еще год назад. Впрочем, тогда звезда не решалась это сделать.

Читайте также"Расстроена второй день": Анна Тринчер обиделась, что ее не номинировали на YUNA-2022Несколько недель назад Анна вместе со своим женихом Александром Волошиным пошла на консультацию к врачу, примеряла будущие импланты и таки решила увеличить себе грудь.

"Дата операции назначена. Мне страшно. Но очень мечтаю проснуться, начать говорить всякий бред после наркоза и увидеть это своими глазами. Пришло время избавляться от своих страхов и осуществлять мечты", - поделилась счастливая Анна.

Тринчер также показала фолловерам несколько фотографий с будущими имплантами и спросила, какой размер ей лучше выбрать: 2,5 или 3,5. Фаны звезды отмечают, что 2,5 ей подходит лучше.

Как сообщал УНИАН, украинский блогер Анна Тринчер рассказала в программе ЖВЛ, что ее возлюбленный, бизнесмен и блогер Александр Волошин позвал ее замуж.

Парень тщательно подготовился к предложению руки и сердца, потому устроил ей байкшоу, а также подарил кольцо от всемирно известного бренда Cartier.

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