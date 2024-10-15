Подруга Могилевской рассказала, как певица познакомилась со своим мужем

Могилевская скрывает личность своего возлюбленного.

Украинская певица Наталья Могилевская в этом году сообщила, что у нее появился муж Валентин, с которым она удочерила двоих детей. Подруга артистки Лада Лузина рассказала более детально о личной жизни знаменитости.

Как рассказала Лузина в интервью "Обозревателю", Могилевская познакомилась с Валентином в таком месте, где бы никогда с ним не пересеклась, если бы не военные действия.

"Не в Киеве, а в таком месте, где не во время военных действий вряд ли бы пересеклись", — добавила писательница.

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Она также отметила, что с появлением детей Наталья стала более спокойной, так как нашла свою точку равновесия. Более того, добавила Лузина, дети похожи на артистку как две капли воды.

"Я знаю, что Наталья не показывает детей, но надеюсь, она меня не убьет, если скажу одну вещь. Очень странно, но девочки настолько похожи на Наталью, что если бы она решила выдать в публичное пространство историю, что это ее родные дети, все бы поверили. И я очень уважаю ее позицию, что у дочерей – своя история, и они имеют право сами ее рассказать, когда вырастут, или никогда не рассказывать, если так решат", — говорит Лузина.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала о трудностях в воспитании приемных дочерей.

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