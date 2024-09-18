Артистка призналась, почему решилась на удочерение.

Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о воспитании двух приемных дочерей, которых она удочерила в конце прошлого года. Исполнительница поделилась, с кем из сестер сложнее иметь дело.

По словам артистки она решилась на удочерение, потому что младшая дочь - 4-летняя Соня - это была "любовь с первого взгляда". Сначала звезда не знала, что у девочки есть старшая сестра - 12-летняя Мишель. Однако Могилевская решила не разлучать сестер и взяла в семью обеих.

Наталья говорит, что дети - очень талантливые. Они подражают мамочке-певице и уже демонстрируют свои умения в танцах и пении. Но Мишель все же нравится больше не творчество, а футбол.

"Они знают все мои песни точно, они поют. Младшая - это очень смешно. Но вообще они очень талантливые, танцуют и поют прекрасно. Старшая любит футбол. Она одна девочка в команде мальчиков", - поделилась исполнительница.

Могилевская говорит, что и Соня, и Мишель, требуют много внимания, но разного. В частности, из-за возраста младшая дочь требует больше физического внимания, ее нужно обучать многим вещам. А старшая нуждается в психологической помощи, ведь девочка много переживала за свою жизнь, поэтому сейчас она восстанавливается в новой семье.

"Физически больше внимания требует младшая, и ей нужно очень много организовать. Ей нужна помощь, потому что она не ходила, не говорила, не ела сама. А что касается психологической работы, то в ней очень много нуждается старшая дочь, потому что это обо всем - о вселенной, об отношении к жизни, об уважении к взрослым, о собственных границах", - рассказала певица.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала мужа в новом клипе и сделала ему подарок. Артистка посвятила песню любимому.

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