Сегодня артисту исполнилось бы 56 лет.

Известная украинская певица Наталья Могилевская в день рождения знаменитого артиста Андрея Кузменко, он же Кузьма Скрябин, трогательно обратилась к нему. Исполнительница почтила память покойного коллеги и друга.

Сегодня, 17 августа, знаменитости исполнилось бы 56 лет. Артиста не стало в феврале 2015 года. На тот момент ему было 46 лет. В его день рождения Могилевская не забыла о коллеге, с которым много лет вместе работала и дружила.

В особый день исполнительница опубликовала в своем Instagram архивные кадры со Скрябиным. Артисты вдыхали гелий из воздушных шариков и пели песни Натальи. На видео звезды еще совсем молодые и очень счастливые.

Могилевская в подписи поздравила друга с 56-летием, которое так и не наступило. После смерти Кузьмы прошло почти 10 лет, но певица говорит, что до сих пор не может смириться с потерей.

"Прошло столько лет, а я до сих пор не верю и не могу привыкнуть... С Днем рождения, мой дорогой друг!" - написала звезда сцены.

К слову, Скрябин погиб в автокатастрофе под Кривым Рогом в 2015 году. Даже после смерти его помнят и уважают его творчество. Могилевская вместе с Кузьмой были ведущими телепроекта "Шанс". Вместе они искали талантливых исполнителей, которым помогали стать звездами. Также певцы записали совместный трек "Ти мені не даєш", который стал настоящим хитом.

Напомним, ранее дочь Кузьмы Скрябина показала архивное фото отца и поздравила его с праздником.

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