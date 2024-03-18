Она не смогла сдержать эмоций.

Украинский продюсер Елена Мозговая резко высказалась о предательнице Повалий на фоне ее российского гражданства. После фото, где путинистка, которая не осуждает войну в Украине, а фотографируется с паспортом РФ, Мозговая не смолчала и написала гневный пост в Facebook.

Елена отметила, что долго не реагировала на действия предательницы, однако сейчас решила написать все, что думает.

"Долго я избегала этой темы. Но... Тая, ты не просто Тая. Ты просто от природы редкая к*рва, которая предала все! Себя, страну, землю, на которой ты родилась, ты предала тех, кто в тебя верил и учил, тех, кто радовался твоим успехам и отдавал уважение твоему таланту. Помни об одном! Предателей, мягко говоря, не любят там и ненавидят здесь", - написала Мозговая.

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Она также добавила, что Повалий потеряла связь со своим родом и с ней уже никогда не захочет общаться ни один украинец.

"Уверена, они отказались иметь дело с той, которая поддерживает убийц, палачей, насильников, воров и просто ничтожеств. Подобное притягивает подобное. Закон Вселенной. И тебя, видно, потянуло", - подчеркнула продюсер.

Напомним, ранее певица Мария Бурмака резко высказалась о Лорак и Повалий.

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