Врач вспомнил о груди Стужук в частной переписке с Тринчер, но блогерша показала ее фолловерам.

Пластический хирург певицы, актрисы и блогерши Анни Тринчер обозвал грудь блогерши-миллионницы Софии Стужук "отвратительной".

Тринчер опубликовала фрагменты переписок с врачом в Instagram-сториз.

Анна Тринчер меньше недели назад увеличила грудь, а уже вчера посетила допремьерный показ комедии "Любовь и блогеры", где сыграла одну из главных ролей. Звезда хотела выглядеть эффектно, поэтому не надела обязательный бандаж под платье.

Тринчер выложила в Instagram несколько фото с события. Врач Денис Юрченко отреагировал.

Блогерша опубликовала фрагменты переписок с хирургом и отметила, что имела с ним серьезную беседу по поводу пренебрежения правилами послеоперационной реабилитации.

В частности, хирург предупредил, что Анна будет иметь "такую же отвратительную грудь, как у Стужук", если не будет носить бандаж.

"Аня, после операции еще неделя не прошла. Не будете придерживаться реабилитации и носить бандаж как положено - будет грудь такая же отвратительная, как у Стужук. Срочно одеть обратно полностью и не снимать. Его нужно носить и не снимать вообще 1 месяц после операции. Его нельзя надеть под платье и не одевать в верхней части", – отметил врач.

Вскоре Анна удалила переписку с хирургом, но ее коллега София Стужук уже успела увидеть это и даже отреагировала.

В своих сториз Стужук опубликовала короткий ролик, в котором коснулась своей груди и отметила: "Ох уж эта отвратительная грудь Стужук".

София не объяснила фолловерам, о чем идет речь. В то же время она спросила их, знают ли они, кому эту сториз надо прислать.

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