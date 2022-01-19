Блогерша призналась, что ее новая грудь "еле влезла в платье".

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер впервые появилась на публике после пластической операции по увеличению груди до третьего размера.

Фото и видео артистка опубликовала в Instagram-сторис.

Блогерша вместе с парнем посетила допремьерный показ украинской комедии "Любовь и Блогеры", в которой она сыграла одну из ролей.

"Если хочешь – делаешь грудь, если хочешь – делаешь губы. Но все то, чтобы ты чувствовала себя на 100%", – заявила она на одном из видео.

Кроме того, девушка призналась, что во время сборов на мероприятие "случилась самая долгожданная проблема" – ее новая грудь не влезала в платье.

"Я еле влезла в платье в район бюста. Это был просто шок. С одной стороны супер приятно, а с другой – ужасно больно и тяжело ходить", – рассказала Тринчер.

Напомним, Анна Тринчер много лет комплексовала из-за маленькой груди, а потому решилась сделать себе операцию.

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