Певица восстанавливается после операции.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер вышла на связь после пластической операции по увеличению груди.

Видео из больницы девушка опубликовала в Instagram-сторис, впервые показав подписчикам, как она выглядела после хирургического вмешательства.

На записи видно, как Тринчер везут в палату после наркоза. Она выглядит сонно. На вопрос о самочувствии Аня ответила: "Офигенно".

Стоит отметить, что певица долгое время комплексовала из-за своего размера груди, а потому заявляет, что свершилась ее давняя мечта.

"Я никак не могла определиться с размером. Мне все казалось слишком большое, но сейчас я понимаю, как же я ошибалась, – отметила блогерша. – 13 января настал день X! Я переживала страшно. Куча мыслей лезло в голову: "А вдруг не приживется? А вдруг я не выйду с наркоза?".

Сейчас Тринчер восстанавливается после операции.

Читайте также"В глазах потемнело": Аня Тринчер не устояла на каблуках и насмешила сеть (видео)Ранее сообщалось, что Анна Тринчер выбрала дату операции по увеличению груди и показала, как будет выглядеть после.

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