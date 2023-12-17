По его мнению, это произойдет еще не скоро.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, рассказал, когда может закончиться война.

Он считает, что сейчас мы находимся в начале войны, поэтому, по его мнению, она продлится еще долго.

"Это только начало. Это мое личное мнение. Я не военный эксперт, может и завтра закончится война. Мое мнение, что это надолго. Как минимум на всю нашу жизнь с вами. Просто будем в состоянии с вами таком жить. Наши Вооруженные силы должны быть нашим первым приоритетом", - сказал Хлывнюк на YouTube-канале "Пряма червона".

Он добавил, что российские оккупанты - ярые враги, которые имеют достаточно ресурсов для того, чтобы воевать. По словам Хлывнюка, наша цель - отбиться от них и уничтожить.

Кроме того, военный отметил, что очень важно осозновать реальность и уметь бороться с вызовами. Потому что в противном случае искажается действительность, люди ждут то, что не наступит вот-вот.

"Мы все, каждый на своем уровне, кто как может, должны присоединиться к этой войне, по-разному, для того, чтобы она закончилась. Мы не можем просто переждать, это нереально", – добавил Хлывнюк.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк резко высказался о языковом вопросе.

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