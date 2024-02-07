Наградой он похвастался на своей странице в Instagram.

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, похвастался наградой от Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В "сториз" он разместил фотографию нагрудного знака и сказал, что служит народу Украины.

"Заработаем на новые средства, научимся и учим других. Будем работать на поле боя и в тылу, пока наша земля станет свободной. Служу народу Украины. Спасибо за доверие!" – подписал фото Хлывнюк.

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Известно, что СНБО вручает данную награду за профессионализм, отвагу и обеспечение национальном безопасности Украины.

Хлывнюк ее получил за то, что уже почти два года обороняет нашу страну от российский оккупантов. Он является пилотом ударного дрона Punisher.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк ответил, когда закончится война. По его мнению, это произойдет еще не скоро.

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