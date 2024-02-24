Он говорит, что иногда может ей что-то написать.

Украинский певец POSITIFF, настоящее имя которого Алексей Завгородний, впервые прокомментировал отношения с бывшей Анной Андрийчук после ее недавних фото со второй свадьбы.

"Я очень сильно заботился о женщинах, в которых я влюблялся. Надо уважать женщину, ее мир, интимное пространство, которое между вами было. И ты же не д*бил, если эта женщина была с тобой. Например, моя бывшая жена - я ее очень уважаю и люблю как человека. Но, когда мы разошлись, я знал, что не будет дороги назад", - сказал певец в интервью для подкаста "Юр нот елоун".

Он добавил, что может даже написать что-то экс-супруге и поздравить с днем рождения.

"Я до сих пор поздравляю с днем рождения ее маму, ее отца, ее тоже. Даже иногда что-то пишу, узнаю. А особенно в начале войны я ей действительно писал как человеку, с которым ты провел какое-то время и нес за него ответственность. Человеку, с которым у вас очень много общего. Человеку, в которого ты вложил много любви, своих мечтаний, идей. Это важно, уважать и не обс*рать его, даже если было какое-то г*вно", - сказал Алексей.

Но поздравлял ли он бывшую со свадьбой и знаком ли с ее новым избранником - Завгородний не рассказал.

Что известно об отношениях Анны Андрийчук и Позитива

Напомним, "Позитив" был женат на дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили вместе более 10 лет, но в 2020 году объявили о разводе. Причину пара не назвала. Алексей ранее говорил, что имеет новые отношения, которые могут закончиться свадьбой. Имя возлюбленной певец не называет, лишь говорит, что она работает с детьми.

Напомним, звезда "Квартала" Руслан Ханумак после развода поставил крест на личной жизни.

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