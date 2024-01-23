Певец сделал работу над своими ошибками.

Украинский певец POSITIFF, настоящее имя которого Алексей Завгородний, впервые признался, как его изменил развод с бывшей женой Анной Андрийчук. Об этом мужчина рассказал изданию Viva!

"Несколько лет назад у меня был трансформирующий опыт развода с бывшей женой. Мы разошлись достаточно спокойно и с пониманием, но я для себя сделал много выводов", - подчеркнул певец.

Он добавил, что это был сложный период для него, но он принес позитивные изменения.

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"Это была долгая работа над собой. Я проанализировал свои ошибки, осознал в каких ситуациях я был прав", - сказал Завгородний.

Далее отметил, что теперь, в новых отношениях, он точно не будет делать прошлых ошибок.

"Сейчас в новых отношениях я совсем другой человек. Я стал более сознательным, внимательным и спокойным. Я научился корректно строить диалог, потому что верю, что здоровая коммуникация - это главное", - подчеркнул певец.

Напомним, "Позитив" был женат на дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили вместе более 10 лет. Однако в 2020 году пара объявила о разводе. Алексей ранее говорил, что состоит в новых отношениях, которые могут закончиться свадьбой. Имя любимой певец не называет, лишь говорит, что она работает с детьми.

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