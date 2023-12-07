"Позитив" признался, что сейчас в его личной жизни все замечательно.

Украинский певец POSITIFF (Алексей Завгородний) признался, что находится в отношениях. А вот с бывшей женой не общается уже достаточно долго.

Как рассказал "Позитив" в интервью УНИАН, сейчас у него есть любимая девушка. Их отношения стремительно развиваются. Певец задумывается над тем, чтобы жениться.

"У меня есть любимый человек, с которым отношения становятся все лучше и лучше. Она поддерживает меня во всем, что я делаю, и все сложные моменты переживает со мной. Для меня она как ангел, с ней я счастлив. И действительно в планах есть построить семью", - сказал "Позитив".

В то же время певец признался, что с бывшей женой общение не поддерживает. Последний раз они контактировали в начале вторжения РФ в Украину.

Личная жизнь "Позитива"

"Позитив" был женат на Анне Андрийчук. Они были вместе более 10 лет. Восемь лет они состояли в официальном браке. Однако в 2020 году пара объявила о разводе.

Сейчас у Позитива есть любимая девушка. Пока он не хочет называть ее имя. По его словам, сейчас не время для этого. При этом он сказал, что его избранница работает с детьми.

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