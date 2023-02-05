Он заявил, что больше не хочет отношений.

Украинский актер Руслан Ханумак прокомментировал скандальный развод с блогершей Алиной Шаманской. По его словам, они несколько раз пытались спасти свой брак, но это ни к чему не привело.

Почти год до публичного заявления о разводе они не жили вместе, сказал Ханумак в программе "Зірковий".

"Мы начали говорить о разводе давно. Дали себе второй-третий шанс. Длилось все год. Жили по отдельности. Я не ее человек. Пазл просто не влазит", - сказал Руслан.

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Он добавил, что история с Анной Алхим, когда его экс-жена обнародовала их фото, где они терлись гениталиями, высосана из пальца. По словам Ханумака, он приехал к Алхим на обед, вместе с ними были и ее близкие. При этом он понимает, в каком состоянии находилась его экс-супруга после увиденного.

"Я понимаю, что у Алины в голове творилось. Я у нее в сторис не появляюсь семь месяцев. И тут я с ее коллегой. Когда она это увидела, то так о***ела. Думаю, директ был завален. Это добило", - добавил Ханумак.

Также он сказал, что больше не хочет никаких отношений, хотя не исключает, что мог бы стать главным героем романтического шоу "Холостяк".

Развод Руслана Ханумака и Алины Шаманской

В январе 2023 года Алина заявила о разводе с Русланом и сказала, что он - не ее мужчина. Она попросила поклонников не ждать подробностей, ведь у нее есть чувство ответственности перед семьей, которая у нее была, и перед сыном.

Но после того, как алина показала фото экс-мужа с Алхим, поклонники заподозрили Руслана в измене, хотя сам он отрицает это.

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